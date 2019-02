Der weltgrößte Einzelhändler stärkt seine Position durch ein sehr erfolgreiches Weihnachtsgeschäft. Und auch der Online-Handel boomt bei Walmart.

Der weltgrößte Einzelhändler Walmart profitiert von der starken Nachfrage in den USA und dem boomenden Online-Geschäft. Im wichtigen Weihnachtsquartal steigerte die Supermarktkette in den USA auf vergleichbarer Verkaufsfläche den Umsatz um 4,2 Prozent, wie der Konzern am Dienstag mitteilte. Damit übertraf der Branchenprimus deutlich die Erwartungen der Analysten, die mit einem Plus von rund drei Prozent gerechnet hatten.

Der Ausbau der Lieferdienste und Abholstationen ...

