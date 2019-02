Muttenz BL (awp) - Trotz einem Rekordumsatz hat Coop im vergangenen Jahr weniger verdient. Der Reingewinn knickte um 2,6 Prozent auf 473 Millionen Franken ein. Schuld am Taucher war das Aus des verlustreichen Onlinemarktplatzes Siroop Ende April. Dieses habe operativ ein Loch von 35 Millionen Franken in die Kasse gerissen, was den Betriebsgewinn (EBIT) nach unten gezogen habe, erklärte Coop-Chef Joos Sutter am Dienstag auf der Bilanzmedienkonferenz in Muttenz. Der EBIT fiel um 34 Millionen auf 772 Millionen Franken. Ohne Siroop wäre der Gewinn gestiegen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...