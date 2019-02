Letztes Jahr hatte Nestle sein Süßwarengeschäft für umgerechnet knapp 2,3 Milliarden Euro an den Wettbewerber Ferrero verkauft. Nach dem Deal will sich der Schweizer Nahrungsmittelkonzern offenbar erst mal zurückhalten und keine weiteren Zu- oder Verkäufe in dem Bereich forcieren. Die teilte die Nachrichtenagentur Reuters am Dienstag unter Berufung auf Konzerninformationen mit.

"Jetzt sind wir sehr gut positioniert mit dem Portfolio, das wir besitzen, um das Wachstum voranzutreiben", betonte ... (Marco Schnepf)

