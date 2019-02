Ende 2018 hatte der Handelsriese Metro seine 95. Filiale in China eröffnet. Nun will der Konzern offenbar sein Engagement in China noch weiter ausbauen - mit einer strategischen Kooperation mit dem chinesischen E-Commerce-Giganten Alibaba. Dies berichtete kürzlich die Nachrichtenagentur Reuters unter Berufung auf drei unabhängige Insider.

Stationärer Einzelhandel im Blick

Demnach werde die Allianz nicht nur den E-Commerce betreffen, sondern vor allem auch den Markt der Frischeprodukte. ... (Marco Schnepf)

Den vollständigen Artikel lesen ...