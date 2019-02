Auch wenn sich die Automobilbranche mit allen Mitteln gegen drohende Strafzölle wehrt: Aufhalten kann sie den Präsidenten nicht.

Die Warnungen der Automobilindustrie waren unmissverständlich. Sollte sich die Trump-Regierung tatsächlich entscheiden, Strafzölle auf ausländische Pkw und Autoteile zu verhängen, drohe in den Vereinigten Staaten der Verlust von mehreren hunderttausend Jobs, so die Auto Alliance, der Zusammenschluss der Autobauer in den USA. "Unsere Industrie brauch freien und offenen Handel - jetzt mehr als jemals zuvor."

Die Auto-Lobby hat Macht in Washington. Ihre Mitglieder betreiben 45 Fabriken in 14 Bundesstaaten, unterstützen so mehr als sieben Millionen Arbeitsplätze. Trotzdem ist längst nicht ausgemacht, dass US-Präsident Donald Trump ihre Bedenken ernst nimmt.

Trump hat seine ganz eigene Sicht auf Zölle. Er hält sie für ein wirksames Instrument, um seine Interessen in Handelskonflikten durchzusetzen. Damit ist es gut möglich, dass der Präsident bald auch Strafzölle auf ausländische Pkw erhebt. Aufhalten kann ihn dabei niemand.

Die Grundlage dafür bildet ein Gesetz aus dem Kalten Krieg. 1962 verabschiedete der Kongress den Trade Expansion Act. Dessen Abschnitt 232 erlaubt es dem Präsidenten, Zölle auf Produkte zu erheben, von denen das Handelsministerium nach einer Untersuchung zu dem Ergebnis kommt, dass "sie in einer Menge oder unter Umständen in die Vereinigten Staaten importiert werden, die die nationale Sicherheit bedrohen oder einschränken."

Nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion kam die Provision nur noch sporadisch zum Einsatz. Dann übernahm die Trump-Administration die Regierungsgeschäfte. Sie entstaubte den Paragraphen und leitete in zwei Jahren gleich vier Untersuchungen durch das Handelsministerium ...

