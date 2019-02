Das hat die BSNgine heute ausgewiesen.AMS: AMS am 19.2. -6,75%, Volumen 74% normaler Tage , S300: startup300 am 19.2. -3,61%, Volumen 46% normaler Tage , SEM: Semperit am 19.2. -2,74%, Volumen 23% normaler Tage , FAA: Fabasoft am 19.2. 4,33%, Volumen 472% normaler Tage , RHIM: RHI Magnesita am 19.2. 5,15%, Volumen 176% normaler Tage , VLAP: Valneva SE VZ am 19.2. 58,67%, Volumen 34% normaler Tage , Aktie Symbol SK Perf. Valneva SE VZ VLAP 0.119 58.67% RHI Magnesita RHIM 51.000 5.15% Fabasoft FAA 14.450 4.33% Semperit ...

Den vollständigen Artikel lesen ...