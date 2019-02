Tagesausblick für 20.2.: DAX weiter richtungslos. HeidelbergCement und Dortmund im Blick!

Richard Pfadenhauer,

Nach dem gestrigen Feiertag in den USA waren die Hoffnungen auf neue Impulse heute groß. Die Angst vor einem Nachlassen der weltweiten Konjunktur und die erneuten Spannungen zwischen der EU und den USA um potenzielle Strafzölle auf EU-Autos verunsicherten heute viele Investoren. Zum Handelsschluss schaffte der DAX ein Plus von zehn Punkten auf 11.309 Punkte. Der SDAX stagnierte ebenfalls bei rund 10.810 Punkten und der MDAX verlor leicht auf 24.375 Punkte. Einmal mehr zeigte sich der Scale 30-Kursindex überdurchschnittlich stark und verbesserte sich um knapp ein halbes Prozent.

Am Anleihenmarkt gab es derweil wenig Bewegung. Gold legte hingegen weiter zu und notiert aktuell bei 1.337 US-Dollar pro Feinunze. Palladium kratzte zeitweise sogar an der Marke von 1.490 US-Dollar pro Feinunze und Platin setzte den am Freitag gestarteten Rebound fort und stieg auf 816 US-Dollar.

Unternehmen im Fokus

Der Ergebnisrückgang im abgelaufenen Geschäftsjahr fiel bei HeidelbergCement geringer aus als von vielen Marktteilnehmern erwartet. Aktionäre quittierten dies mit einem Kursaufschlag von 3,8 Prozent. Bei Sartorius herrscht weiter Kauflaune. Inzwischen hat die Aktie das Allzeithoch fast erreicht. Die Anteilsscheine von Fresenius und Fresenius Medical Care notierten kurz vor Bekanntgabe der Zahlen etwas leichter. Axel Springer kam nach einem schwachen Analystenkommentar unter Druck. Die Morphosys-Aktie gab heute nach den Ruhestandsplänen des Konzernchefs Simon Moroney über drei Prozent nach. Bei ProSiebenSat.1 geht das Stühlerücken im Vorstand weiter. Heute wurde der Rücktritt von Finanzvorstand Jan Kemper und Vermarktungschefin Sabine Eckhardt bekannt. Bei den Anhängern und Anlegern von Borussia Dortmund kam die gestrige Nullnummer gegen Nürnberg nicht gut an. Über zwei Prozent gab das Papier heute ab. Aus den USA legen in den ersten Handelsstunden Barrick Gold, Freeport und Walmart überdurchschnittlich stark zu. Bei Walmart kam vor allem das Wachstum im E-Commerce-Bereich gut an.

Aus Deutschland melden morgen unter anderem Fresenius, Fresenius Medical Care, MTU Aero Engines und Telefonica Deutschland Zahlen zum abgelaufenen Quartal. Aus dem übrigen Europa veröffentlicht unter anderem AirFrance KLM Zahlen zum zurückliegenden Quartal. Bertrand lädt zur Hauptversammlung.

Wichtige Termine

Deutschland - ZEW-Konjunkturerwartungen Deutschland

Europa - Verbrauchervertrauen Euro-Zone, Februar

USA - Fed veröffentlicht Protokoll der Sitzung des Offenmarktausschusses vom 29. - 30. Jan.

Charttechnischer Ausblick

Widerstandsmarken: 11.370/11.550 Punkte

Unterstützungsmarken: 10.730/10.920/11.000/11.240 Punkte

Der DAX klopfte im Tagesverlauf erneut an die Widerstandsmarke von 11.370 Punkte. Ohne sie jedoch zu überwinden. Gelingt es, diese Hürde zu knacken besteht die Chance auf eine Fortsetzung der Aufwärtsbewegung bis 11.640 Punkte. Bis dahin muss jedoch mit Rücksetzern bis 10.900/11.000 Punkte gerechnet werden.

DAX in Punkten; Tageschart (1 Kerze = 1 Tag)

Betrachtungszeitraum: 05.01.2018 - 19.02.2019. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

DAX in Punkten; Wochenchart (1 Kerze = 1 Woche)

Betrachtungszeitraum: 20.02.2014 - 19.02.2019. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

