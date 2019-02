One Square Advisory Services GmbH: publity AG - Abstimmung ohne Versammlung der Anleihegläubiger der Wandelanleihe 2015/2020 DGAP-News: One Square Advisory Services GmbH / Schlagwort(e): Anleihe/Kapitalrestrukturierung One Square Advisory Services GmbH: publity AG - Abstimmung ohne Versammlung der Anleihegläubiger der Wandelanleihe 2015/2020 19.02.2019 / 19:53 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. München, 19. Februar 2019 - Die publity AG hat am 18. Februar 2019 die folgende Ad hoc Nachricht veröffentlicht: "publity AG fordert zu einer Abstimmung der Anleihegläubiger der Wandelanleihe 2015/2020 auf Frankfurt, den 18. Februar 2019 - Mit Corporate News vom 28. Januar 2019 hat die publity AG bekannt gemacht, Optionen zur Aufnahme einer Finanzierung an den Fremdkapitalmärkten (Debt Capital Market) für die mögliche Begebung einer neuen Anleihe zu prüfen. Diese Prüfungen dauern noch an. Voraussetzung für die Aufnahme einer neuen Finanzierung ist aber jedenfalls, dass eine in den Anleihebedingungen der Wandelanleihe der publity AG 2015/2020 enthaltene Negativverpflichtung, wonach die publity AG keine derartigen Finanzverbindlichkeiten in einem Betrag von mehr als EUR 5.000.000,00 eingehen darf, aufgehoben wird. Vor diesem Hintergrund hat die publity AG am heutigen Tage zu einer Abstimmung der Anleihegläubiger der Wandelanleihe 2015/2020 aufgefordert, um die Anleihebedingungen entsprechend zu ändern. Den Anleihegläubigern soll im Gegenzug das Recht eingeräumt werden, von der Emittentin eine vorzeitige Rückzahlung einzelner oder aller ihrer Schuldverschreibungen zuzüglich aufgelaufener Zinsen zu verlangen, sollte die Emittentin eine neue Finanzverbindlichkeit von mehr als EUR 5 Mio. eingehen. Die Aufforderung zur Stimmabgabe ist am heutigen Tage im elektronischen Bundesanzeiger veröffentlicht worden." Die One Square Advisory Services GmbH ("One Square") hat in ihrer Eigenschaft als gemeinsamer Vertreter, der von der publity AG emittierten EUR 50 Mio., 2015/2020, 3,500% Wandelschuldverschreibungen (die "Wandelanleihe", ISIN: DE000A169GM5/ WKN: A169GM), die Beschlussvorschläge mit der Gesellschaft verhandelt, diese intensiv geprüft und sieht darin wesentliche Vorteile für die Anleihegläubiger und spricht sich für dieses Vorgehen aus. Um sicherzustellen, dass die Gläubiger der Wandelanleihe an einer potentiellen vorzeitigen Rückführung zu Par samt aufgelaufener Zinsen partizipieren können, ruft der gemeinsame Vertreter die Anleihegläubiger auf, den Tagesordnungspunkten zuzustimmen. Dazu ist in der Abstimmung ohne Versammlung, beginnend am Dienstag, den 12. März 2019, um 0:00 Uhr (MEZ) und endend am Donnerstag, den 14. März 2019, um 24:00 Uhr (MEZ), eine Präsenz von mindestens 50% der ausstehenden Wandelanleihe und eine Mehrheit von mindestens 75% der an der Abstimmung teilnehmenden Stimmrechte notwendig. Die notwendigen Unterlagen, um an der Abstimmung ohne Versammlung teilzunehmen können Sie auf der Internetseite der Emittentin ( http://www.publity.de) unter der Rubrik "Investor Relations" unter dem Abschnitt "Wandelschuldverschreibung" abrufen. One Square wird die Anleihegläubiger über die weiteren Entwicklungen informieren und steht für Rückfragen, insbesondere unter publity@onesquareadvisors.com, zur Verfügung. Noch nicht registrierte Anleihegläubiger der Wandel-Anleihe werden gebeten, sich auf der Homepage von One Square unter www.onesquareadvisors.com zu registrieren. Kontakt: One Square Advisory Services GmbH Theatinerstr. 36 80333 München fax +49 89 15 98 98 22 email publity@onesquareadvisors.com web www.onesquareadvisors.com 19.02.2019 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de 777833 19.02.2019 AXC0283 2019-02-19/19:53