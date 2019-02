Der TÜV Süd zieht Konsequenzen aus dem Dammbruch in Brasilien und nimmt keine Dämme an Vale-Minen mehr ab. Bei dem Erdrutsch starben 169 Menschen.

Der TÜV Süd hat nach dem verheerenden Dammbruch in Brasilien Zweifel an den Ergebnissen der eigenen Sicherheits-Überprüfungen beim dortigen Bergwerksbetreiber Vale. Man werde bis auf weiteres keine Dämme an den Abraumhalden der Vale-Minen mehr abnehmen, teilte die Prüforganisation am Dienstag mit. Es gebe eine "erhöhte Unsicherheit", ob das gegenwärtige Prüfsystem des TÜV Süd angemessen sei.

Das Unternehmen hatte den Damm an dem Bergwerk ...

