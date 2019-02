Mit einem Minus von 11 Cents bzw. rund 1,7% auf 6,615 Euro ging die Commerzbank-Aktie am Dienstag aus dem Xetra-Handel - und das ist noch ein gewisser Erfolg. Denn das Tages-Tief lag mit 6,46 Euro noch deutlich darunter. Von da aus gerechnet hat die Commerzbank-Aktie wenigstens das Minus verringern können. Was war los? Nun, es traf diverse Bank-Aktien und es sieht so aus, als ob der Grund für diesen Kursrückgang nicht hausgemacht war. Vielmehr könnten die eher enttäuschenden Zahlen der britischen ... (Peter Niedermeyer)

