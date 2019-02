Die Deutsche Bank ist am Dienstag deutlich nach unten gefallen. Es ging um fast 3 % nach unten, womit sich der Eindruck der vergangenen Tage klar bestätigt. Die Aktie ist demnach in einem fortgesetzten Abwärtstrend, bei dem zwischenzeitliche Kursgewinne lediglich die vorherrschenden Trends überdecken. Der Kurs dürfte mehrfach an der Grenze von 8 Euro nach unten abprallen, erwarten die Analysten bei neuerlichen Kursgewinnen.

Wirtschaftlich keine Änderungen

Hintergrund der Vermutung ist ... (Frank Holbaum)

Den vollständigen Artikel lesen ...