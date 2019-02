Apple ist in den vergangenen Tagen etwas stärker geworden, befindet sich nun allerdings in einer kleinen Konsolidierungsphase. Die Börsen warten - nur: worauf? Die Zögerlichkeit hinterlässt Fragezeichen. Schließlich hat sich über die vergangenen vier Wochen bereits wieder ein steigender Kurs angedeutet. Es ging um mehr als 9 % nach oben. Nun stockt die Entwicklung ausgerechnet knapp oberhalb von 150 Euro. Das Geheimnis: Apple hat noch keine neuen Nachrichten über die nächsten Produkte an den ... (Frank Holbaum)

Den vollständigen Artikel lesen ...