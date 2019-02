Geely hat nach massiven Rückschlägen binnen der vergangenen 12 Monate inzwischen wieder die Kurve nach oben bekommen. In den zurückliegenden vier Wochen ist es für die Aktie um immerhin 16 % nach oben gegangen. Der Wert hat damit in den vergangenen drei Monaten ein Auf und Ab erlebt, das jetzt in die Entscheidungsrunde geht. Wenn die Marke von 1,50 Euro, die vor wenigen Wochen zurückerobert worden ist, gehalten wird, dann kann es recht rasch bis auf 1,85 und dann auch 2 Euro aufwärts gehen.

