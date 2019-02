Die USA kommen im Handelsstreit mit China voran. Der weltgrößte Einzelhändler Walmart gehört zu den Gewinnern des Börsentages.

Hoffnungen auf eine Beilegung des Handelsstreits zwischen den USA und China haben am Dienstag die US-Börsen gestützt. "Eine Lösung beim Handel würde einen erheblichen Gegenwind für den Markt beseitigen", sagte J.J. Kinahan, Chef-Anlagestratege des Brokerhauses TD Ameritrade. "Sie würde zudem den Unternehmen eine große Quelle der Unsicherheit trocken legen. Sie hätten dann wohl mehr Klarheit, um ihre Investitionsentscheidungen zu treffen." Die Handelsgespräche sollen in dieser Woche in Washington fortgesetzt werden.

Gleichzeitig zeichnet sich jedoch ein potentieller neuer Handelskonflikt zwischen den USA und Europa ab. Am vergangenen Wochenende war bekannt geworden, dass die USA europäische Autos als nationales Sicherheitsrisiko betrachten. Donald Trump soll nun entscheiden, ob er Zölle von bis zu 25 Prozent auf Auto-Einfuhren ...

