Für den kommenden Sonntag hat HMD Global zu einem Event auf dem Mobile World Congress in Barcelona eingeladen. Noch ist nicht völlig klar, was dort vorgestellt werden wird. Von mehreren Nokia-Modellen ist jedenfalls in diversen Ankündigungen die Rede. Auf eines, und da sind sich die Fachleute bereits einig, können sich Fans von finnischen Smartphones jedoch mit ziemlicher Sicherheit freuen.

Spezifikationen sind schon aufgetaucht

Es geht um das lange ersehnte Nokia 9, das auf dem MWC seine ... (Achim Graf)

Den vollständigen Artikel lesen ...