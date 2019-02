Die auf den Automobilsektor spezialisierte Einzelhandelskette Advance Auto Parts Inc. (ISIN: US00751Y1064, NYSE: AAP) schüttet am 5. April 2019 eine unveränderte Quartalsdividende von 6 US-Cents an die Aktionäre aus. Record date ist der 22. März 2019. Der Konzern aus Philadelphia zahlt somit auf das Jahr gerechnet 0,24 US-Dollar Dividende aus. Beim derzeitigen Aktienkurs von 167,14 US-Dollar (Stand: 19. Februar 2019) ...

