Geldgeschäfte sind Vertrauenssache: Für Online-Bank- und Börsengeschäfte ist eine zweifelsfreie Identifizierung des Kunden erforderlich - am besten ebenfalls online. Wie das komfortabel ginge, welche Vorteile das hätte.

Kennen Sie das? Sie möchten ein neues Konto eröffnen, geben die Daten auf der Homepage der Bank ein - und müssen dann erst einmal nachweisen, dass Sie auch sind, wer Sie behaupten zu sein. Oft heißt das, persönlich mit Ausweisdokumenten in einer Filiale erscheinen. Alternativ gibt es inzwischen auch zunehmend Post- oder Video-Ident-Verfahren, aber auch die kosten Zeit und Nerven. In einigen Ländern muss auch eine aktuelle "Utility Bill", also etwa die Strom-, Gas- oder Telefonrechnung beigefügt werden.

Freilich hat das alles seine Berechtigung: Anders als beispielsweise der Einzelhandel (auch online) sind Finanzgeschäfte wesentlich schärfer reguliert. Banken sind zum sogenannten "KYC - Know your customer" verpflichtet, unter anderem, um Geldwäsche und kriminellen Aktivitäten vorzubeugen. Warum Banken hierauf immer mehr Wert legen müssen (und sollten), zeigt sich nicht zuletzt am aktuellen Beispiel der Deutschen Bank als Korrespondenzbank der Danske Bank. Durch die Identverfahren wird aber auch ein Medienbruch erzeugt, der in der heutigen vernetzten Welt eher unüblich ist.

Online-Identität spart Aufwand

Es könnte jedoch Ansätze geben, die dieses Problem in Zukunft lösen und Anbietern wie auch Kunden das Verfahren erleichtern. Das Ziel dieser Lösungen wäre, Finanzdienstleistungen und andere ausweispflichtige Vorgänge so einfach wie einen Kauf in einem Online-Shop zu gestalten. Den Kern bildet eine (einmalig zu erstellende) Online-Identität, über die man sicher verfügen könnte und die von einer offiziellen Regulierungsbehörde für einen Kontoeröffnungs- oder Zeichnungsprozess freigegeben wäre.In der Praxis sähe das dann so aus: Nach einmaliger Hinterlegung der persönlichen Daten in besagter Online-Identität, könnten Kunden bei Eröffnung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...