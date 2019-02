Siemens AG preiste gestern eine EUR Vierfach-Tranche (A: EUR 750 Mio., 5J, MS +18 BP; B: EUR 650 Mio., 9J, MS+40 BP; C: EUR 800 Mio., 12J, MS+47 BP; D: EUR 800 Mio., 20J, MS+63 BP). Eine weitere EUR Mehrfach-Tranche platzierte das finnische Energieunternehmen Fortum OYJ (A: EUR 1 Mrd., 4J, MS+95 BP; B: EUR 750 Mio., 7J, MS+130 BP; C: EUR 750 Mio., 10J, MS+160 BP). Grenke Leasing platzierte EUR 300 Mio. (5J+) bei MS+152 BP. Weitere Emissionen aus dem Financial Segment kamen vonSantander Consumer Finance im Volumen von EUR 1 Mrd. mit 5J Laufzeit (MS+97 BP) sowie von OP Corporate Bank, welche EUR 500 Mio. (5J) in Form eines Green Bonds bei MS+152 BP platzierten. NN Bank kündigte eine Covered Bond Emission (mit Conditional Pass Through ...

Den vollständigen Artikel lesen ...