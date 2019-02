Die Aktie der Restaurantkette Vapiano ist nach der dritten Gewinnwarnung in kurzer Zeit im freien Fall. Doch nicht nur die Kölner haben Anlegererwartungen enttäuscht.

Dieser Tage Wirecard-Aktionär zu sein ist kein leichtes Los. Immer wieder geht es mit dem Kurs an einzelnen Tagen zweistellig runter oder rauf - jüngst etwa stieg der Kurs von heute auf morgen um 15 Prozent, nachdem die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (Bafin) Leerverkäufe in der Wirecard-Aktie verboten hatte. Für Aktionäre sind solche extremen Bewegungen extrem unangenehm. Noch schlechter dran allerdings waren in letzter Zeit Anteilseigner der Restaurantkette Vapiano. Deren Aktienkurs verlor in den vergangenen Monaten auch häufiger zweistellig - allerdings ohne dann wieder zweistellig zu steigen.

Ein abgesetzter Chef, drei Gewinnwarnungen binnen eines halben Jahres und zuletzt ein drastischer Strategieschwenk ...

