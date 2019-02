Auf der Unternehmensseite richteten sich hierzulande die Blicke auf Jahreszahlen des DAX-Konzerns HeidelbergCement. Der Baustoffkonzern profitierte im vierten Quartal vom Bauboom in Deutschland und weltweiten Infrastrukturprogrammen. Umsatz und Gewinne seien besser ausgefallen als befürchtet, hieß es auf dem Parkett. Die etwas unter den Erwartungen liegende Gewinnmarge rücke in den Hintergrund. Nach den Kursverlusten der vergangenen Monate, nahm die seit Anfang 2019 laufende Erholung nun etwas stärker an Fah. ...

