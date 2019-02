Die Telefónica Deutschland Holding AG (ISIN: DE000A1J5RX9) beabsichtigt, der nächsten ordentlichen Hauptversammlung für das Jahr 2018 eine Dividende von 0,27 Euro je Aktie vorzuschlagen, wie das Unternehmen bei der Vorlage der vorläufigen Jahreszahlen am Mittwoch mitteilte. Die Aktionäre erhielten im letzten Jahr eine Dividende in Höhe von 0,26 Euro je Aktie. Die Hauptversammlung findet am 21. Mai 2019 in München ...

