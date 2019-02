Gestoppte bzw. gedrehte Serien: Scout24 -0,13% auf 46,1, davor 7 Tage im Plus (13,69% Zuwachs von 40,6 auf 46,16), Fuchs Petrolub -1,34% auf 41,12, davor 6 Tage im Plus (5,73% Zuwachs von 39,42 auf 41,68), Semtech Corporation 0% auf 53,4, davor 6 Tage im Plus (7,94% Zuwachs von 49,47 auf 53,4), Pantaflix -11,97% auf 2,72, davor 6 Tage im Plus (56,46% Zuwachs von 1,98 auf 3,09), Duerr -0,56% auf 35,28, davor 6 Tage im Plus (10,7% Zuwachs von 32,05 auf 35,48), Andritz 0% auf 44,44, davor 6 Tage im Plus (5,91% Zuwachs von 41,96 auf 44,44), Rheinmetall -0,64% auf 93,16, davor 5 Tage im Plus (4,69% Zuwachs von 89,56 auf 93,76), Technogym -0,66% auf 10,54, davor 5 Tage im Plus (5,57% Zuwachs von 10,05 auf 10,61), ThyssenKrupp +0,96% auf 13,16, davor 5 Tage im Minus (-10,87% Verlust von 14,62 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...