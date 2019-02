Golden Star Resources Ltd. veröffentlichte heute die Ergebnisse für das zum 31. Dezember 2018 beendete Gesamtjahr. Aus diesen Daten geht hervor, dass das Unternehmen insgesamt einen Nettoverlust von 18,1 Millionen US-Dollar oder 0,21 US-Dollar je Aktie verzeichnete.



Die All-In Sustaining Costs beliefen sich 2018 auf 1.107 US-Dollar je Unze Gold, was eine Zunahme von 17% verglichen zu 2017 darstellt. Die Goldproduktion betrug insgesamt 224.784 Unzen Gold, wobei 149.697 Unzen an der Wassa-Lagerstätte und 75.087 an der Prestea-Lagerstätte produziert wurden.



Zum 31. Dezember 2018 befand sich das Unternehmen im Besitz von liquiden und liquidierbaren Mitteln im Wert von 96,5 Millionen US-Dollar.



© Redaktion GoldSeiten.de / Rohstoff-Welt.de / MinenPortal.de