Ihr Vorgänger wurden vom Eis zerdrückt - der deutschen Antarktisstation Neumayer III bleibt das wohl erspart. Vor 10 Jahren startete der Betrieb auf dem südlichsten deutschen Arbeitsplatz.

Eine öde Eiswüste ist das Ekström-Schelfeis im Südpolargebiet: In dieser endlosen weißen Landschaft wirkt das bunte Objekt am Horizont fast wie eine Fata Morgana. Das rot-weiß-blaue Gebilde ähnelt einem Raumschiff auf Stelzen, das auf dem Eis gelandet ist - die Rede ist von der Antarktisstation Neumayer III.

Seit zehn Jahren ist sie der wichtigste Pfeiler in der deutschen Polarforschung - so wie schon zuvor die beiden Vorgänger-Stationen Georg von Neumayer und Neumayer II. Der Arzt Eberhard Kohlberg (71) hat in den vergangenen 30 Jahren auf allen drei Stationen gearbeitet und dort auch mehrere Winter verbracht.

Dann herrschen dort Temperaturen bis minus 50 Grad, peitschende Winter und drei Monate totale Finsternis. In dieser Zeit ist das Team, bestehend aus einem Koch, einem Arzt, drei Ingenieuren und vier Technikern, von der Außenwelt nahezu abgeschnitten.

"1981 gab es auf der ersten Georg-von-Neumayer-Station nur Funk und für Notfälle ein Satellitentelefon", erinnert sich Kohlberg. Die weit auseinander liegenden Polarstationen von Deutschland, Großbritannien und Indien funkten sich bei Langeweile gerne an und tauschten Nachrichten aus.

"Mit der DDR-Station war das aber ...

