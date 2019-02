Das Unternehmen wird unter der Firmierung Reifenhäuser Blown Film Plamex die bisherigen Geschäfte fortführen. Geschäftsführer ist weiterhin Maximilian Herchenbach und zusätzlich Manfred Kurscheid. Herr Jochen Herchenbach scheidet aus der Geschäftsführung aus, steht allerdings als Berater weiterhin zur Verfügung. Durch die Akquisition fügt die Reifenhäuser-Gruppe ihrem Portfolio weitere Produkte hinzu. "Bei der schnellen Wasserabkühlung der Schmelze entsteht eine besonders glänzende und transparente Folie mit bemerkenswerter Durchstoßfestigkeit und sehr guten Barriereeigenschaften. In unseren Kundengesprächen können wir jetzt noch differenzierter beraten und die optimale Anlage für den jeweiligen Anwendungsfall liefern", so Bernd Reifenhäuser, CEO der Reifenhäuser Gruppe. Synergien schaffen Neben technologischen Synergien profitiert Plamex vom globalen Netzwerk der Reifenhäuser Gruppe und dem Anbinden an den Spezialmaschinenbauer Polyrema. "Uns war besonders wichtig, dass wir die erfolgreiche Arbeit der Plamex mit einem starken Partner an unserer Seite fortsetzen können. Reifenhäuser Polyrema passt perfekt zur Plamex, sowohl hinsichtlich der Unternehmensstruktur als auch der Unternehmensausrichtung. Wir sind und bleiben ein Sondermaschinenbauer und entwickeln für unsere Kunden maßgeschneiderte Lösungen", so Maximilian Herchenbach. "Folienextrusionsanlagen für medizinische Anwendungsbereiche, wie zum Beispiel Infusionsbeutel und biaxial orientierte Mehrschichtfolien, wurden bisher nicht von der Reifenhäuser Gruppe entwickelt. Jetzt bieten wir auch die Water-Quench-, Double- und Multi-Bubble-Technologien an, mit denen wir neue Kundensegmente ansprechen und somit weiter wachsen können", betont Manfred Kurscheid, der sich auf die Zusammenarbeit mit den Mitarbeitern der Reifenhäuser Blown Film Plamex freut. (sf)

