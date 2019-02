Die Aktie des Touristikkonzerns TUI hat sich seit Mai 2018 mehr als halbiert. Ein Großteil der Verluste fiel in den vergangenen zwei Wochen an, als der Kurs um fast 30 Prozent einbrach. Und hier ist die siebenprozentige Erholung der vergangenen Tage bereits berücksichtigt! Die Führungscrew des Unternehmens zeigt sich von der Entwicklung überrascht. Obwohl der Kursrutsch nicht von ungefähr kam, sondern durch die jüngste Prognosesenkung ausgelöst wurde, hat Firmenchef Friedrich Joussen nach eigener Aussage mit einem so großen Einbruch nicht gerechnet. Da sich fundamental nichts verändert habe, geht er davon aus, dass sich die Aktie wieder erholen wird.TUI-Käufe für 3,3 Mio. EuroDass es sich bei dieser Aussage nicht um leere Worthülsen handelt, zeigen die so genannten Insider-Trades. Joussen orderte in der abgelaufenen Woche zunächst TUI-Aktien im Gegenwert von 984.000 Euro, um ...

Den vollständigen Artikel lesen ...