In seinem neuen Buch beschreibt McCabe seine Erfahrung als FBI-Vize mit dem US-Präsidenten. Er hält eine Manipulation durch den Kreml für möglich.

Der von Donald Trump geschasste ehemalige FBI-Vize Andrew McCabe hat bei seiner Kritik an dem US-Präsidenten nachgelegt. "Dieser Präsident untergräbt die Rolle der Strafverfolgung, die Rolle unserer Geheimdienstinfrastruktur", sagte McCabe in einem CNN-Interview am Dienstag. Damit beeinträchtige Trump die Arbeit der FBI-Mitarbeiter und deren Fähigkeit, das Land zu schützen.

Auf die Frage des Interviewers, ob er Trump für einen "Gewinn" für Russland halte, antwortete der Ex-FBI-Vize: "Ich denke, das ist möglich. Ich denke, deshalb haben wir unsere Ermittlung ...

