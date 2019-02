Die Kehrseite einer niedrigen Arbeitslosenquote: Die Zahl potentieller Mitarbeiter ist für die Unternehmen viel geringer. Sie müssen es Bewerbern daher so einfach wie möglich machen. Wem das gelingt, zeigt eine Studie.

Statt mit einer altbackenen Papp- oder Plastik-Mappe, die den Schriftzug "Bewerbung" trägt, bieten viele Unternehmen die angenehme Möglichkeit, sich über ein paar Klicks auf LinkedIn oder unterwegs per Smartphone auf neue Jobs zu bewerben. Manche präsentieren auf ihren hauseigenen Social-Media-Kanälen gar Einblicke in den Arbeitsalltag. So kreativ müssen Firmen auch sein, um in Zeiten des häufig zitierten Bewerbermangels den Konkurrenzkampf um passende Mitarbeiter zu gewinnen. Das geht zumindest aus der Auswertung einer Umfrage von 3320 Studierenden in Deutschland zu ihren Anforderungen im Bewerbungsprozess hervor, die der WirtschaftsWoche vor Erscheinen exklusiv vorlag.

Das schwedische Forschungsunternehmen Potentialpark hat die Studie durchgeführt und 141 Unternehmen in Deutschland bezüglich der Anforderungen der Studierenden untersucht und daraus das Ranking der "bewerberfreundlichsten Unternehmen Deutschlands" erstellt.

Eine zentrale Erkenntnis: Bewerberfreundlichkeit sollte jetzt und in den kommenden Jahren keinesfalls vernachlässigt werden. Immerhin sinkt mit einer geringeren Arbeitslosenquote auch die Anzahl der möglichen Bewerber und der Kampf um junge Talente wird somit härter. Im November vergangenen Jahres lag die Arbeitslosenquote in Deutschland bei 4,8 Prozent - das entspricht dem niedrigsten Wert seit Beginn der Zählung durch die Bundesagentur für Arbeit.

Doch wie gestaltet ein Unternehmen den Bewerbungsprozess überhaupt besonders nutzerfreundlich? Potentialpark unterteilt das Ranking dafür in vier Kategorien, aus denen sich in Kombination dann das gesamte Ranking ergibt: Karrierewebseite, Social Media, Online-Bewerbung ...

