Grundsätzlich sind wir respektive unsere Geräte heute mehr oder weniger vernetzt, haben also eine Verbindung zu einem Netzwerk. Diese Verbindung erfolgt entweder drahtlos über WLAN oder aber über Kabel via Ethernet in ein lokales Netzwerk.

Gleichgültig um welche Anwendung oder welches Gerät es sich handelt, das beispielsweise über Ethernet in ein Netzwerk eingebunden werden soll, allen ist gemeinsam, dass sie auf einem mehr oder weniger performanten Mikrocontroller basieren. Grund dafür: Ethernet basiert auf einem mehr oder weniger komplexen Protokollstack und ein kleiner 8-Bit-Mikrocontroller, der beispielsweise noch auf einer 8051-Architektur basiert, wäre mit dem Abarbeiten dieses Stacks dauerbeschäftigt.

Lösungsansatz für diese Problematik: Wechsel auf einen leistungsfähigeren Controller oder den Protokollstack samt der notwendigen Komponenten wie MAC und PHY auslagern. Als Experte in dieser Art Outsourcing kann mit Sicherheit Lantronix bezeichnet werden; schließlich hat man eine lange Tradition und Erfahrung in diesem Metier.

XPort Edge

Neueste Entwicklung in diesem Umfeld ist der XPort Edge. In ihm sind hardwaremäßig MAC und PHY implementiert; der Formfaktor entspricht dem einer CAT-Buchse. Das Blockbild zeigt den Aufbau (Bild 2). Um den Kern eines Cortex-R4 gruppieren sich MAC und PHY; der erwähnte SW-Stack befindet sich im Flash und ins Netzwerk geht es über eine RJ45-Verbindung. Die Kommunikation erfolgt über eine serielle Schnittstelle, in der Summe eine Serial-to-Ethernet-Konvertierung. Das Anwendungsfeld ist vielschichtig und reicht von Automatisierungstechnik, Gebäudetechnik, Medizintechnik, Sicherheitstechnik und Zutrittskontrolle bis zu beliebig anderen Anwendungsfeldern.

Was ist aber das Besondere?

Einerseits haben wir hier eine fertige Lösung einer Serial-to-Ethernet-Schnittstelle, soll heißen, als Entwickler muss ich mir hauptsächlich keine Gedanken um die Softwareimplementierung dieser Funktionsgruppe machen. Hält man sich vor Augen, dass man innerhalb weniger Minuten eine Seriell-zu-Ethernet-Verbindung mithilfe eines Evaluierungsboards konfiguriert hat, wird offensichtlich, dass solch eine Plug-and-play-Lösung das Zeitbudget unter dem Aspekt Time to Market nicht belastet.

