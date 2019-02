Anbieter wie Drive Now, Car2Go und Flinkster konnten 2018 viele neue Kunden gewinnen. Fast jedes zehnte Carsharing-Auto ist mittlerweile elektrisch.

Das Carsharing gewinnt in Deutschland weiter rasant Anhänger. Im vergangenen Jahr hatten Drive Now, Car2Go oder Flinkster rund 2,46 Millionen Kunden, wie der Carsharing-Verband BCS am Mittwoch in Berlin mitteilte. Dies sind 350.000 mehr als 2017, was einem Plus von fast 17 Prozent entspricht.

Die Zahl der Mietwagen stieg um 12,5 Prozent auf über 20.000 Autos. Fast jedes zehnte von ihnen ist elektrisch. Die sogenannten Freefloater, ...

