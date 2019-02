Die Aktie verläuft in einem Seitwärtstrend, obwohl sie in den vergangenen Tagen an Höhe gewonnen hat, scheint sie wieder langsam abzusinken. Der Kurs von Siemens Healthineers liegt knapp über der 38-Tagelinie und hat bereits zu Beginn des neuen Jahres, trotz absteigender Tendenz, ein Überschneiden von SMA-Linien hervorgebracht und somit einige Käufer für die Aktie gewonnen.

Es fehlt nur an Aufwind!

Ein entscheidender Widerstand der Siemens Healthineers Aktie befindet sich bei einem Kurs ... (Johannes Weber)

