Bis zu seinem Tod arbeitete Karl Lagerfeld mit eisernem Willen daran, seine natürliche Sonderstellung durch stupende Kreativität zu beglaubigen. Erinnerungen an ein Habitus-Wunder.

Es war im Frühjahr 1994, also in der Glanzzeit der Supermodels: Chanel hatte in Frankfurt zur großen Schau geladen, nicht irgendwo, sondern im Frankfurter Museum für Moderne Kunst, und die Schönsten der Schönen aufgeboten, um die neue Kollektion zu präsentieren: Claudia Schiffer, Carla Bruni, Helena Christensen. Aber der Star des Abends waren nicht sie. Erst recht nicht der Frankfurter Oberbürgermeister Andreas von Schöler, der sich noch nie so überflüssig vorgekommen sein muss, wie an diesem Glamour-Abend, weshalb er den Gästen Champagnergläser in die Hand drückte: "Alles umsonst."

Der Star des Abends, sein unübersehbares Gravitationszentrum, war der Mann mit der Sonnenbrille, der lässig am Treppengeländer lehnte und sich im Sekundentakt mit dem Fächer frische Luft zufächelte: Karl Lagerfeld, der Großmeister der Selbstinszenierung, der die Huldigungen des Publikums mit kühler Routine entgegennahm, wie einen selbstverständlichen Tribut. Auch mit großartiger Blasiertheit. Als brauche er andere Menschen nur, um ihnen zu zeigen, dass er sie nicht nötig hat. Als müssten sie sich schon etwas einfallen lassen, um seine Aufmerksamkeit zu erregen.

Die Rolle, die er da spielte, war ihm längst zur zweiten Natur geworden. Die Maske, die er aufsetzte, zu seinem Gesicht. ...

