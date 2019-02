Wiener Winter Variante. Im Dezember hatte man das Marinomed-IPO unterbrochen, die Marktstimmung passte gar nicht, im Jänner kam es dann zu einer Wiederaufnahme der Zeichnungsfrist. Orders blieben dennoch nur teilweise im System, vor allem jene der Retail-Zeichner (nicht alle, das kam auf die Bankpraxis an), die Instis agieren ohnedies schneller, viele werden nach der Unterbrechung wohl automatisch zurückgezogen haben - im Jänner dürften ebenfalls viele dann erneut geordert haben. Nichts Genaues weiß ich natürlich, ich habe mich lediglich ein wenig umgehört. Hauptsache, die Bottom Line hat gestimmt, denn das IPO hat geklappt, und in den ersten Tagen gab es steigende Kurse im Sekundärmarkt. Und so passt es für alle. In Österreich hat es ...

Den vollständigen Artikel lesen ...