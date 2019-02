Brexit - Auto- und Pharmawerte besonders im Fokus!

Richard Pfadenhauer,

HypoVereinsbank onemarkets

Der Brexit hängt seit Wochen wie ein Damokles-Schwert über den Finanzmärkten. Über 2 ½ Jahre ist es nun her, dass die Briten in einer Abstimmung für den Austieg Großbritanniens aus der europäischen Union gestimmt haben. Im März 2017 stellte die britische Regierung offiziell den Antrag zum EUR-Austritt. Innerhalb von zwei Jahren sollte der Brexit vollzogen sein. Am 29. März 2019 endet die Frist. Eine Verlängerung ist unter bestimmten Bedingungen möglich. Andernfalls droht ein ungeordneter Brexit. Der Ausgang der Austrittsverhandlungen ist aus heutiger Sicht nicht absehbar.

Die Unsicherheit hinterläßt jedoch bereits Spuren. So sank das BIP-Wachstum in Großbritannien 2018 auf 1,4 Prozent - dem tiefsten Stand seit 2012. Dem Researchhaus MHR Analytics zufolge rechnen 93 Prozent der in einer Studie befragten britischen Unternehmenschefs 2019 mit einem Umsatzrückgang. In einem Zeitungsbericht im Independent von Anfang August 2018 macht mehr als die Hälfte der Unternehmenschefs den Brexit dafür verantwortlich. Viele Unternehmer auf dem Kontinent bekommen den anvisierten Brexit bereits zu spüren. Schließlich verlor das britische Pfund gegenüber dem Euro seit der Abstimmung im Sommer 2016 zeitweise mehr als 16 Prozent. Ein Shopping-Trip nach London kann sich für Bewohner des Euroraums also durchaus lohnen. Luxusgüterhersteller wie Burberry verbuchten im Schlussquartal 2016 ein Umsatzplus von 40 Prozent auf der britischen Insel. Die Kurx ist jedoch: Die Herstellungs- und Transportkosten fallen jedoch häufig in Euro oder Dollar an. Während sich Touristen also über ein Schnäppchen freuen können, schrumpft beim Hersteller die Marge deutlich zusammen. Einer Analyse der Deutschen Bank zufolge schrumpften die deutschen Exporte nach Großbritannien 2018 das dritte Jahr in Folge.

Deutschland besonders betroffen

Die Entscheidung der Briten, aus der EU auszuscheiden, stellt somit nicht nur die britischen sondern auch die kontinentaleuropäischen Unternehmer vor große Herausforderungen. Viele Konzerne haben Investitionskürzungen auf der Insel oder gar eine Verlegung des Firmensitzes ange-kündigt. Einer Analyse von UBS zufolge wartet ein Großteil der Konzerne aktuell jedoch noch ab. Viel hängt zudem davon ab, ob ein geordneter oder ein ungeordneter Brexit erfolgt. Dabei ist keineswegs jede Region und jeder Sektor gleich betroffen.

Dem Analystenhaus Observatory of Economic Complexity (OEC) zufolge sind die Eurostaaten Deutschland, Frankreich und die Niederlande besonders vom Brexit betroffen. Schließlich kamen 2017 rund 15 Prozent der britischen Importe aus Deutschland, 7,6 Prozent aus den Niederlanden und 5,8 Prozent aus Frankreich. Unter den Sektoren dürften vor allem die Automobil- und Pharmaindustrie den Brexit zu spüren bekommen. Einem Beitrag in der Börse Online vom 7. Juni 2018 exportiert Großbritannien 45 Mio. Arzneimittelpackungen in die übrigen EU-Länder. Im Gegenzug importieren sie 37 Mio. Arzneimittelpackungen. Der Brexit könnte nicht nur den Vertrieb, sondern auch die Pharmaforschung und Zulassung stören und zu Mehrkosten sorgen. BMW zählt zu den größten Autobauern auf der Insel. Zwar könnte BMW bei einem schwächeren Pfund von den günstigeren Herstellungskosten profitieren. Neue Zollbestimmungen könnten zu Staus an den Grenzen und zu Lieferengpässen sorgen. Ähnlich könnte es Airbus ergehen, der die Tragflächen für fast alle Passagier- und Frachtflugzeuge auf der Insel produziert. Der deutsche Verband der deutschen Anlagen- und Maschinenbauer ist davon überzeugt, dass Brexit den Mittelstand hart treffen könnte. "Für Maschinenbauer wird der Handel nach Großbritannien teurer und aufwändiger, wenn dort andere technische Vorgaben gelten als in der EU. Das wird auch ein Handelsabkommen nicht vollständig verhindern können, weil die EU kaum Spielraum für Kompromisse hat," erklärte VDMA-Hauptgeschäftsführer Thilo Brodtmann bereits im März 2018.

Bewertung stützt den EuroStoxx 50

Angesichts der bestehenden Unsicherheit könnte es beim EuroStoxx 50 in den kommenden Wochen zu deutlichen Schwankungen kommen. In dem Index sind die größten notierten Unternehmen der Eurozone zusammengefasst. Dazu zählen neben den drei großen deutschen Autobauern unter anderem Luxus- und Kosmetikkonzerne wie L'Oreal und LVMH, Industriekonzerne wie Philips und Siemens sowie Nahrungs-mittelhersteller wie Danone und Unilever enthalten.

Das Anlagerisiko ist jedoch breit diversi-fiziert. Zudem sind im Index zahlreiche Unternehmen enthalten, die allenfalls einen geringen Umsatzanteil mit Groß-britannien erwirtschaften wie die Banken BNP Paribas und ING Group sowie Telefonkonzerne wie Telefonica. Die anhaltend niedrigen Zinsen in der Eurozone und eine moderate Bewertung (Dividendenrendite von 3,8 Prozent und Kurs-Gewinn-Verhältnis von 13,8) dürften den EuroStoxx 50 nach Einschätzung der Experten der UniCredit mittelfristig stützen.

