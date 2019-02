Die Großbank UBS muss 4,5 Milliarden Euro an Strafen und Schadenersatz zahlen. Ein Gericht in Paris sprach die Schweizer der Steuerhinterziehung und Geldwäsche schuldig.

Ein Gericht in Frankreich hat die UBS im Prozess um Steuerhinterziehung und Geldwäsche zu einer Zahlung von insgesamt 4,5 Milliarden Euro verurteilt. Das erklärte das Gericht am Mittwoch. Die Summe setzt sich aus einer Buße von 3,7 Milliarden Euro und Schadenersatz von 800 Millionen Euro an den französischen Staat zusammen. Die UBS will im Anschluss an die Verhandlung eine Mitteilung veröffentlichen. ...

