Der Wert der Nordex Aktie ist seit Anfang 2019 in die Höhe geschossen und nimmt trotz kleiner Abwärtsbewegungen immer weiter Fahrt auf. Das erste Kaufsignal in diesem Jahr hatte sie bereits im Januar in der Tasche und das Nächste lässt vermutlich nicht mehr lange auf sich warten. Die Annäherung der 38-Tagelinie zur Durchschnittslinie (200) sticht direkt aus dem Chartbild heraus.

Ein tiefer Rückschlag!

Als die Aktie am 07.06.2018 bei 11,44 € lag, verlor sie rasch und gewaltig an Wert, ... (Johannes Weber)

Den vollständigen Artikel lesen ...