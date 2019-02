Die Daimler-Aktie hat es in diesen Tagen nicht leicht. Auf dem wichtigen chinesischen Absatzmarkt drückt der Schuh, in den USA drohen aufgrund der protektionistischen Politik von Donald Trump Sonderzölle in Milliardenhöhe und nun steht dem Unternehmen auch noch ein Verfahren wegen illegaler Abschaltvorrichtungen bei Diesel-Fahrzeugen ins Haus. Wie die Staatsanwaltschaft Stuttgart mitteilte, wurde ein Bußgeldverfahren gegen den Konzern eingeleitet. Auch gegen Bosch und Porsche laufen Verfahren. ... (Alexander Hirschler)

