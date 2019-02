Dow Jones - Das Soll ist erfüllt

Bastian Galuschka,

Godmode-Trader.de

Wie am Schnürchen lief der Dow Jones Industrial Average in den vergangenen Tagen gen Norden und arbeitete inzwischen auch den Zielbereich zwischen 25.800 und 25.890 Punkten ab. Gestern markierte der Index ein Hoch bei 25.961 Punkten, konnte dieses Niveau zum Handelsende hin aber nicht halten.

Schaut man sich die komplette Bewegung von Dezember 2018 bis gestern an, ist das charttechnische V im Chart nahezu vervollständigt. Das Hoch, von dem aus der Abverkauf im Dezember erfolgte, liegt bei 25.980 Punkten und ist nahezu erreicht. Etwas darüber wartet bereits die runde Marke von 26.000 Punkten als Hürde. Die Luft im Index wird also merklich dünner, man sollte sich kurzfristig auf Rücksetzer einstellen. Diese könnten durchaus noch einmal den Supportbereich um 25.510 Punkte erreichen. Dort ist der Dow Jones Industrial Average sehr gut unterstützt. Erst wenn das Zwischentief bei 25.308 Punkten reißt, wäre die Aufwärtsbewegung formal unterbrochen. Insofern kann man die Ausgangslage derzeit wie folgt zusammenfassen: Die Trends in den US-Indizes sind intakt und zeigen weiter aufwärts. Die V-Erholungen haben ihre Ziele aber nahezu erreicht. Trader sollten verstärkt an Gewinnmitnahmen bzw. -absicherungen denken und auf Umkehrsignale in den Tageskerzen achten.

Dow Jones Industrial Average Index in Punkten im Tageschart: 1 Kerze = 1 Tag (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 31.10.2018 - 19.02.2019. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: www.guidants.com

Dow Jones Industrial Average Index in Punkten im Monatschart: 1 Kerze = 1 Monat (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 01.02.2014 - 19.02.2019. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: www.guidants.com

