Petit-Lancy (ots) -



- Hinweis: Bildmaterial steht zum kostenlosen Download bereit

unter: http://www.presseportal.ch/de/nr/100005204 -



Nur wenige Wochen nach seiner Enthüllung in Los Angeles und

anschliessender Ausstellung in Brüssel ging der neue Mazda3 in

Produktion. Dieses Kompakt-Modell ist der Auftakt für eine neue

Produkte-Generation von Mazda, die sich durch innovatives Design und

bahnbrechende Technologien auszeichnet. Das Sahnehäubchen auf dem

Kuchen ist damit auch die Rückkehr des Allradantriebs durch die

grosse Tür!



Der brandneue Mazda3 wird auf verschiedenen Weltmärkten

eingeführt. In der Schweiz wird die Hatchback-Version im März auf den

Markt gebracht. Später im Jahr (Herbst 2019) folgt die Limousine

(Sedan). Die Persönlichkeit jedes Modells ist so ausgeprägt, dass man

meint, es handelt sich um zwei völlig unterschiedliche Modelle.



Dieses komplett überarbeitete Modell bringt das berühmte

Kodo-Design auf ein neues Niveau an Details und Raffinesse. Beide

Silhouetten (Hatchback und Sedan) sind einfach und einheitlich,

werden aber durch subtile Wellen belebt, die das Licht auf der

Karosserie reflektieren und damit spannende Schattenspiele erzeugen.



Der erste Mazda-Hybrid



Der neue Mazda3 macht auch einen gewaltigen Technologiesprung. Zum

ersten Mal in Europa wird ein sanftes Hybridsystem eingeführt, das

beim Bremsen und Abbremsen eine Energie von bis zu 300 kJ

zurückgewinnen kann, während es die Leistung des Motors um 5 kW

erhöht.



Die ideale Alternative zu Diesel



Für mehr Leistung, mehr Fahrspass und weniger Kraftstoffverbrauch

führt Mazda den neuen Mazda3 unter der Bezeichnung Skyactiv-X (Herbst

2019) der weltweit erste selbstzündende Benzinmotor eines Serienautos

ein. Die Zylinderdeaktivierung (Skyactiv-G) sowie verschiedene

andere Technologien für Komfort und Sicherheit zeichnen sich

ebenfalls ab. Die G-Vectoring Control Plus stabilisiert

beispielsweise das Fahrzeug mit einer unabhängigen Bremsensteuerung

auf den vier Rädern, während die Weiterentwicklung des MZD

Connect-Systems eine noch intuitivere und sicherere

Mensch-Maschine-Schnittstelle bietet.



Allradantrieb AWD



Eine weitere bedeutende Innovation in einem Markt wie der Schweiz

ist, dass der brandneue Mazda, nach 34 Jahren die Rückkehr des

Allradantriebs auf einem Kompaktmodell der Marke feiert. Der auf dem

Mazda 323 damals bereits angebotene Allradantrieb erscheint nun in

vollem Glanz der neuesten Technologien.



In der Hatchback-Version wird der neue Mazda3 in den Ambition

Ausstattungs-varianten (mit oder ohne optionalem Pack) und Revolution

erhältlich sein. Besonders wettbewerbsfähig hinsichtlich der

reichhaltigen Serienausstattung ist der Eintritt der

Skyactiv-G-Version mit 122 PS Frontantrieb mit 27'990 Franken und für

die Deklination SkyactivX 181 PS AWD für 33'990 Franken.



Originaltext: Mazda (Suisse) SA

Digitale Medienmappe: http://www.presseportal.ch/de/nr/100005204

Medienmappe via RSS: http://www.presseportal.ch/de/rss/pm_100005204.rss2



Kontakt:

Mazda (Suisse) SA

Giuseppe Loffredo, Presse Direktor

Avenue des Morgines 12, 1213 Petit-Lancy, Tel.: 022 719 33 00

Mail: gloffredo@mazda.ch / Fotos: www.mazda-press.ch