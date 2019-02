Das Oberlandesgericht Braunschweig hat die Klage eines VW-Dieselautohalters auf Schadenersatz abgewiesen. Nun freut sich die Klägerseite auf die nächste Instanz.

Dass sich ein Kläger freut, wenn seine Klage vor einem Gericht erfolglos ist, dürfte eher selten vorkommen. Im Fall von Jan-Eike Andresen, dem Geschäftsführer des Rechtsdienstleisters MyRight ist das aber genau so. Der Jurist aus Hamburg ist froh, dass jetzt endlich die erste Klage eines VW-Diesel-Käufers gegen VW vor dem Bundesgerichtshof (BGH) landen wird. Und er rechnet damit, dass nun alles flott geht. Mit ganz viel Glück könnten die Karlsruher Richter sogar noch in diesem Jahr ein Urteil fällen, meint er. Am liebsten natürlich pro Verbraucher und vor Ende der Verjährungsfrist am 31.12.2019.

Wenn das passiert, könnten nämlich alle vom Abgasskandal betroffenen VW-Diesel-Käufer ebenfalls Geld von dem Wolfsburger Konzern fordern - und Kunden von MyRight werden. "Jetzt geht es nur noch um Rechtsfragen, das geht schnell - zeitverzögernde Beweisanträge und ähnliche Stolpersteine können die VW-Anwälte nun nicht mehr in den Weg rollen", sagt Andresen. Und weiter: "Es ist auch im Interesse des BGH, das Chaos mit den vielen Klagen vor den vielen Untergerichten rasch zu beenden, ...

