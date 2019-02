Kunden und Anlegern scheint der Appetit auf Vapiano vergangen zu sein. Die Restaurantkette steckt in Schwierigkeiten - und reagiert mit harten Maßnahmen. Hat das einstige Erfolgsmodell ausgedient?

Den Gästen ist der Appetit auf Vapiano vergangen. Die Restaurantkette steckt in Schwierigkeiten. Nun stehen Neueröffnungen auf dem Prüfstand, eine neue Speisekarte soll die Abläufe beschleunigen und mehr Läden sollen mit Franchisepartnern betrieben werden. Doch reicht das, um die Firma zu retten?

Fünf Fragen an Moritz Dietl, Geschäftsführer bei Treugast Solution, einer Beratungsfirma für die Hotellerie und Gastronomie.

Offenbar haben die Gäste keine Lust mehr, für eine herkömmliche Bolognese Schlange zu stehen und dabei den Köchen in den Topf zu starren. Jetzt ist auch noch den Anlegern der Appetit vergangen. Was ist los bei Vapiano? Das Konzept von Vapiano ist überholt. Vom Prinzip her sprechen wir ja von einer Kantine, wo sich die Gäste die Speisen und Getränke selber holen und mit an den Tisch nehmen können. Im Vergleich sind die Preise dafür allerdings deutlich zu hoch. Hinzu kommt die durchschnittliche Wartezeit. Insbesondere für das Hochfrequenzgeschäft zur Mittagszeit ist diese zu lang. Die Kunden sind also doppelt frustriert. ...

