Die Intershop Communications AG setzt auf den Wandel hin zum Software-as-a-Service bzw in dem Fall ja Commerce-as-a-Service Anbieter. Die Strategie lautet "Cloud first". Das schlägt sich im Jahr 2018 in den Zahlen nieder: Umsatzrückgang auf 31,2 Mio. nach 35,8 Mio. im Vorjahr und ein EBIT von -5,9 Mio. Euro (Vorjahr: 0,4 Mio. Euro). Dieser Effekt soll jedoch nur kurzfristig sein, schon 2019 sollen die zahlen wieder besser aussehen. CEO Dr. Jochen Wiechen spricht im Interview über die Strategie, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...