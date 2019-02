Die Evotec-Aktie ist schwungvoll ins neue Jahr gestartet und hat bis zum 11. Januar gleich einmal rund 20 Prozent an Wert zugelegt. Nach einer kurzen Korrektur kam es erneut zum Anstieg über die 20-Euro-Marke, doch entscheidend von dieser Schwelle absetzen vermochten sich die Käufer bislang nicht. So ist die Aktie in den letzten Wochen in eine Seitwärtsbewegung knapp oberhalb von 20 Euro übergegangen. Dies wird auch durch den ADX unterstrichen, der bei 22 Punkten notiert und auf eine Seitwärtsphase ... (Alexander Hirschler)

