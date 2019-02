Der Hambacher Forst soll unangetastet bleiben - zumindest in den nächsten zwei Jahren. Dies kündigte der Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen, Armin Laschet (CDU), kürzlich bei einer Regierungserklärung im Landesparlament an, so ein Bericht der Nachrichtenagentur Dow Jones Newswires. Hierfür habe er nun die Zusage des Energiekonzerns RWE erhalten, betonte der Politiker. "Ab heute gilt ein Rodungsmoratorium für den Hambacher Forst". Jener Aufschub soll dieses und nächstes Jahr gelten.

