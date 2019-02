Nach eigenen Angaben konnte der chinesische Internet-Gigant Tencent allein im letzten Jahr 16 Beteiligungen auf das Börsenparkett hieven. Ein Rekord, dem man auch im kommenden Jahr in Nichts nachstehen will, wie Tencent-Präsident Martin Lau kürzlich auf einer geschlossenen Investorenkonferenz in Peking zu Protokoll gab.

Ziel sei es demnach, sich auch 2019 trotz des stärker werdenden Wettbewerbs und der konjunkturellen Abkühlung im Reich der Mitte ähnlich intensiv an anderen Unternehmen zu beteiligen, ... (Marco Schnepf)

