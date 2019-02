Nachdem die Quartalsberichtssaison in den USA weitgehend abgeschlossen ist, öffnen in dieser und auch der kommenden Woche noch viele deutsche Unternehmen ihre Bücher. Heute haben Fresenius und auch die Tochter FMC ihre Zahlen vorgelegt und auch über die Perspektiven in 2019 gesprochen. Warum die Aktie darauf hin kräftig steigt und wie es hier weiter geht, darüber spricht unsere aktienlust.tv-Korrespondentin Nicole Straub mit unserem Analysten auf dem Frankfurter Parkett, Mick Knauff. Dabei kommen ...

