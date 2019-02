Zum ersten Mal kostet das Weißmetall mehr als 1500 Dollar je Feinunze. Was genau der Grund für den rapiden Preisanstieg ist, das bleibt auch für Experten ein Rätsel.

Der Dienstag war ein historischer Tag an den Edelmetallmärkten. Zum ersten Mal in der Geschichte kostete Palladium mehr als 1500 Dollar je Feinunze. Der Preis stieg in den vergangenen Tagen und Wochen im Eiltempo. Im vergangenen Herbst war er noch dreistellig.

Palladium fristete lange ein Schattendasein unter den Edelmetallen. Es stand im Schatten von Gold und auch Platin. Ihm fehlt beispielsweise der Glamour von Gold, und seine Eigenschaft als Währung. Doch das hat sich geändert. Der Grund: Palladium ist zum wichtigen Industriemetall geworden.

"Es geht vor allem um den Einsatz in der Autoindustrie, bei Benzinmotoren ...

