Die britische Premierministerin Theresa May bemüht sich noch einmal um eine Einigung mit der EU, schon wieder erfolglos. Auch zu Hause läuft es für sie nicht gut.

Als Großbritanniens Premierministerin Theresa May am Mittwochabend in Brüssel eintrifft, geht eigentlich niemand davon aus, dass der Besuch viel bringen wird. May ist gekommen, um die EU ein weiteres Mal zu Zugeständnissen beim so genannten Nordirland-"Backstop" zu bewegen.

Der Graben, der in dieser Frage zwischen London und Brüssel klafft, erscheint an diesem Tag weiter unüberbrückbar zu sein. Die britische Regierung erhofft sich ein überarbeitetes Brexit-Scheidungsabkommen oder rechtlich bindende Vereinbarungen, mit denen Theresa May die Brexit-Hardliner in ihren eigenen Reihen beruhigen möchte. Führende EU-Vertreter erklären dagegen seit Wochen, dass es keine Veränderungen am ausgehandelten Brexit-Abkommen oder wesentliche Einschränkungen an diesem Punkt geben könne.

Und so klingt es nach business as usual, als es nach dem Treffen heißt, die Gespräche seien "konstruktiv" verlaufen - und dass es noch vor dem Ende des Monats ein weiteres Treffen geben werde.

Besonders einfach liefen die Brexit-Verhandlungen nie. Seit einigen Wochen steckt der Prozess aber praktisch vollständig fest. Mitte Januar haben die Abgeordneten des Unterhauses in London mit einer historischen Mehrheit gegen den Brexit-Deal gestimmt, den May aus Brüssel mit nach Hause gebracht hat. Seitdem versucht sie wieder und wieder, die EU zu Zugeständnissen beim Backstop zu bewegen. Ansagen aus Brüssel, dass es keine Änderungen am Brexit-Scheidungsabkommen geben werde, ignoriert sie.Dieser Backstop ist derzeit der größte Stolperstein für May. Dabei handelt ...

