Tagesausblick für 21.2.: Auto- und Gesundheitswerte beflügeln den DAX!

Der DAX kletterte heute auf ein neues Jahreshoch und schloss im Bereich des Tageshochs von 11.410 Punkten. Rückenwind bekamen die Aktienmärkte von guten Unternehmenszahlen und ein Rebound bei den Autobauern. Die zweite Reihe konnte dem DAX-Tempo nicht ganz folgen. Dennoch konnten sich MDAX und SDAX erneut weiter verbessern. Die gute Stimmung an den deutschen Märkten spiegelte sich auch im übrigen Europa wider. So schob sich der EuroStoxx 50 Index um knapp 0,6 Prozent auf 3.260 Punkte. Unter den Sektoren in Europa stachen neben Autowerten vor allem die Rohstofftitel mit überdurchschnittlichen Aufschlägen hervor. In den USA blieben Dow Jones und S&P 500 in den ersten Handelsstunden hingegen wenig verändert.

Am Anleihen- und Edelmetallmärkten setzte sich die Entwicklung der vergangenen Tage fort. Die Rendite langfristiger deutscher Bundesanleihen liegt weiterhin im Bereich von 0,1 Prozent. Der Preis für Gold und Palladium zogen weiter aufwärts. Der Preis für die Feinunze Silber stieg dabei über 16 US-Dollar. Der Euro/US-Dollar stieg heute den dritten Tag in Folge auf 1.136 US-Dollar.

Unternehmen im Fokus

Fresenius und Fresenius Medical Care präsentierten heute überraschend gute Zahlen für das abgelaufene Geschäftsjahr. FMC startet zudem ein Aktienrückkaufprogramm. Anleger quittierten dies heute mit Kursaufschlägen von jeweils rund fünf Prozent. Zu den Gewinnern des Tages zählten zudem die Automobilhersteller BMW, Daimler und VW sowie Automobilzulieferer wie Continental und Hella. Bilfinger hat seit 8. Februar knapp ein Drittel zugelegt. Katalysator waren unter anderem überraschend gute Geschäftszahlen. Inzwischen nähert sich das Papier dem Oktoberhoch von EUR 39. Hapag-Lloyd zog ebenfalls weiter nach oben und profitierte von einem Upgrade des Kreditratings durch Moodys.

Aus Deutschland melden morgen unter anderem Deutsche Telekom, Fielmann, Fuchs Petrolub, Henkel, Hochtief, Krones und Telefonica Deutschland Zahlen zum abgelaufenen Quartal. Aus dem übrigen Europa veröffentlicht unter anderem Anglo American, Axa, Bouygues, Maersk, Orange, Swiss Re, Telecom Italia und Telefonica Zahlen zum zurückliegenden Quartal. Infineon lädt zur Hauptversammlung.

Wichtige Termine

Deutschland - Verbraucherpreisindex und harmonisierter Verbraucherpreisindex Januar

Deutschland - Markit Einkaufsmanagerindex Deutschland (Industrie, Service, Composite) für Februar

Europa - Markit Einkaufsmanagerindex Euro-Zone (Industrie, Service, Composite) für Februar

USA - Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe für die Woche bis zum 16. Februar

USA - Industrieindex Philly Fed, Februar

USA - Auftragseingang Langlebige Güter, Dezember

Charttechnischer Ausblick

Widerstandsmarken: 11.640 Punkte

Unterstützungsmarken: 11.000/11.240/11.370 Punkte

Der DAX stieg heute über die Widerstandsmarke von 11.370 Punkten. Damit verschafft sich der Index aus technischer Sicht Luft bis 11.640 Punkte. Rücksetzer bis in den Bereich von 11.200/11.240 Punkten werden die Bullen nicht in die Flucht schlagen. Die Bären dürften frühestens unterhalb von 10.900/11.000 Punkten das Ruder übernehmen.

DAX in Punkten; Tageschart (1 Kerze = 1 Tag)

Betrachtungszeitraum: 28.01.2018 - 20.02.2019. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

DAX in Punkten; Wochenchart (1 Kerze = 1 Woche)

Betrachtungszeitraum: 21.02.2014 - 20.02.2019. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

