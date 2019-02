Die Äußerungen von US-Präsident Trump zum Handelsstreit sorgen für gute Stimmung bei den Anlegern. Unterdessen steht Southwest Airlines unter Druck.

Neue Signale von US-Präsident Donald Trump im Handelsstreit mit China haben am Mittwoch für Zuversicht an der Wall Street gesorgt. Viele Börsianer sahen sich bestärkt in ihren Hoffnungen, dass die beiden größten Wirtschaftsmächte der Welt eine Einigung in dem seit Monaten schwelenden Konflikt erreichen werden. Trump hatte sich am Dienstag positiv zum Verlauf der Gespräche geäußert. Zugleich zeigte er sich offen für eine Verschiebung der bis Anfang März laufenden Frist.

Bislang gilt, dass Trump nach deren Ablauf weitere massive Zölle gegen China verhängen will, falls es bis dahin keine Lösung gibt. "Ich habe das Gefühl, dass es zu einer Vereinbarung kommen wird, bin mir aber nicht sicher, ob das am 1. März der Fall sein wird", sagte Anlagestratege Jeff Zipper vom Vermögensverwalter U.S. Bank Private Wealth Management.

Thema am Markt waren auch die Protokolle der jüngsten Zinssitzung der US-Notenbank (Fed). Darin werde weitgehend die vorsichtige Erklärung der Fed nach dem Treffen ...

